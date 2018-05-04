В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей

С 4 мая в России вступили в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 23 апреля.



Так, документ вводит ответственность операторов ТО за выдачу диагностической карты. Также они обязаны выдавать карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует нормам безопасности.

Кроме того, законом уточняется перечень полномочий органов власти. Они наделяются правом устанавливать предельный размер платы за проведение технического осмотра и осуществлять контроль за его соблюдением, а также за соблюдением размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

В феврале в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, согласно которым владельцы автомобилей должны укомплектовать транспортное средство не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой.