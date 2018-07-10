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Volkswagen выплатит владельцам машин $10 миллиардов

09:25, 10.07.2018
Volkswagen выплатит владельцам машин $10 миллиардов
Фото: pixabay.com

Апелляционный суд в США признал обоснованным соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования «дизельного скандала».

В суде отметили, что задачей было удостовериться, что урегулирование «не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами и что оно справедливо… и подходит всем заинтересованным сторонам», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее Volkswagen согласился заплатить в Германии 1 млрд евро в качестве штрафа по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.

БизнесПромышленностьМашиностроение
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