Volkswagen выплатит владельцам машин $10 миллиардов

Апелляционный суд в США признал обоснованным соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования «дизельного скандала».

В суде отметили, что задачей было удостовериться, что урегулирование «не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами и что оно справедливо… и подходит всем заинтересованным сторонам», — цитирует заявление «РИА Новости».



Ранее Volkswagen согласился заплатить в Германии 1 млрд евро в качестве штрафа по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.