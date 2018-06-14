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Volkswagen заплатит 1 миллиард евро из-за «дизельного скандала»

02:05, 14.06.2018
Volkswagen заплатит 1 миллиард евро из-за «дизельного скандала»
Фото: pixabay.com

Концерн Volkswagen согласился заплатить в Германии 1 млрд евро в качестве штрафа по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.

«Volkswagen принимает штраф и таким образом признает свою ответственность», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно заключению прокуратуры немецкого Брауншвейга, двигатели 10,7 млн автомобилей концерна, проданных по всему миру в период с середины 2007 года по 2015 год, были оснащены незаконным программным обеспечением.

Ранее прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом».

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