Экс-главу миграционного отдела Бугульмы оштрафовали на 3,5 млн рублей за поборы с иностранцев

В Татарстане за взяточничество осудили бывшего начальника миграционного отдела Бугульмы Роберта Гарифуллина. Суд признал его виновным в нескольких эпизодах получения взяток в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) и назначил 3,5 млн рублей штрафа.

По версии следствия, он поставил на поток поборы с иностранцев за содействие им в регистрации на территории РФ. Согласно материалам дела, Гарифуллин с июня по сентябрь 2017 года получил в общей сложности 260 тыс. руб. от семи граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана за содействие им в регистрации в РФ. Свою вину он не признал, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее суд Марий Эл удвоил штраф осужденной за взяточничество экс-главе Мингосимущества.