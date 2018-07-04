В Марий Эл суд удвоил штраф осужденной за взяточничество экс-главе Мингосимущества

Верховный суд Марий Эл пересмотрел решение суда предыдущей инстанции по делу бывшего министра госимущества Натальи Хайрулловой. Он назначил ей штраф в 26 млн рублей, увеличив его вдвое.

«Верховный Суд республики с доводами апелляционного представления согласился. Н. Хайрулловой до 26 млн рублей увеличен размер штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, ее сыновьям назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 13 млн рублей каждому», — сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Апелляции адвокатов оставлены без удовлетворения.

Хайруллова и двое ее сыновей в апреле были осуждены за получение взятки в 13 млн рублей. За эти деньги экс-министр должна была помочь коммерсантам купить земельный участок со зданием по цене, существенно ниже рыночной.