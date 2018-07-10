Памела Андерсон приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018

Федерация футбола Франции заказала самолет для семей футболистов французской сборной на матч национальной команды с командой Бельгии в 1/2 финала ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. В числе приглашенных присутствует актриса и модель Памела Андерсон.



«Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит сделать сюрприз защитнику», — сообщает «РИА Новости».

Напомним, матч Франции и Бельгии начнется во вторник, 10 июля, в 21.00 мск. Игру в Петербурге также посетит глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. Ранее Бельгия в 1/4 финала обыграла в Казани сборную Бразилии.