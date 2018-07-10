Starbucks к 2020 году откажется от пластиковых трубочек

Американская сеть кофеен Starbucks пообещала отказаться по всему миру от одноразовых пластиковых трубочек к 2020 году. Starbucks планирует заменить их на бумажные или начать использовать пластиковые крышки, не требующие трубочки.



В некоторых кофейнях сети в США и Канаде уже используются такие крышки, сообщает «Коммерсант». В настоящее время пластиковые трубочки в кофейнях компании используются в стаканах с холодными напитками.

Ранее отказаться от пластиковых трубочек отказались такие сети, как JD Wetherspoon, Burger King, Costa Coffee. Кроме того, в мае 2018 года Еврокомиссия предложила запретить товары из одноразового пластика, в том числе трубочки для напитков и одноразовую посуду.

Напомним, первая кофейня Starbucks в Казани открылась 29 июля в ТРК «Тандем».