В Евросоюзе могут запретить одноразовую пластиковую посуду

Еврокомиссия планирует запретить некоторые одноразовые продукты из пластика. Об этом сообщают издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe со сслыкой на пакет мер борьбы с пластиковым мусором.

Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках, пластиковых креплениях для воздушных шаров и пластиковых упаковках для еды, которую продают на вынос закусочные, передает Deutsche Welle.

Уточняется, что комиссия ЕС представит пакет мер по борьбе с пластиковым мусором в Брюсселе 28 мая.