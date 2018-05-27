В Евросоюзе могут запретить одноразовую пластиковую посуду
Еврокомиссия планирует запретить некоторые одноразовые продукты из пластика. Об этом сообщают издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe со сслыкой на пакет мер борьбы с пластиковым мусором.
Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках, пластиковых креплениях для воздушных шаров и пластиковых упаковках для еды, которую продают на вынос закусочные, передает Deutsche Welle.
Уточняется, что комиссия ЕС представит пакет мер по борьбе с пластиковым мусором в Брюсселе 28 мая.ОбществоВласть
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