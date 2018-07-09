В Пермском крае отменили госзакупку стола для губернатора за 3,3 млн рублей

Власти Пермского края не стали покупать стол для переговоров в зал губернатора за 3,3 млн рублей. Информация о закрытии торгов размещена на сайте госзакупок.

Ранее аппарат правительства региона объявил аукцион на поставку стола для переговоров для губернатора. По данным техзадания, столешница должна быть изготовлена из прочного покрытия и устойчива к царапинам и с антибликовым стеклом в центре. Также стол должен быть оборудован 40-дюймовыми ЖК-дисплеями, мониторами и микрофонами.

Заявленная стоимость приобретения — порядка 3,3 млн рублей. Стоит отметить, что конкурс был закрыт без дополнительной информации об отмене.

Напомним, на днях стало известно, что оренбургским чиновникам купят два автомобиля за 3 млн рублей.