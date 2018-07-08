Новости общества

17:31 МСК
Новости раздела
Общество

Оренбургским чиновникам купят два автомобиля за 3 млн рублей

15:38, 08.07.2018
Оренбургским чиновникам купят два автомобиля за 3 млн рублей
Фото: Mariordo / wikimedia.org

Власти Оренбургской области пополнят правительственный автопарк двумя новыми иномарками.

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет почти 3 млн рублей. Машины должны комплектоваться 16-дюймовысм колесными дисками, USB, разъемом для подзарядки девайсов, шестью динамиками, аудиосистемой, многофункциональной приборной панелью с цветным экраном на 4,2 дюйма, механической системой регулирования сидений.

Стоит отметить, что марка автомобиля не указана. Однако под характеристики, указанные в контракте, попадает Toyota Camry.

Напомним, Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых беспроблемных автомобилей.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем