Оренбургским чиновникам купят два автомобиля за 3 млн рублей
Власти Оренбургской области пополнят правительственный автопарк двумя новыми иномарками.
Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет почти 3 млн рублей. Машины должны комплектоваться 16-дюймовысм колесными дисками, USB, разъемом для подзарядки девайсов, шестью динамиками, аудиосистемой, многофункциональной приборной панелью с цветным экраном на 4,2 дюйма, механической системой регулирования сидений.
Стоит отметить, что марка автомобиля не указана. Однако под характеристики, указанные в контракте, попадает Toyota Camry.
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