Bild: «Игроки сборной России во время ЧМ получали допинг, они вдыхали аммиак»

В немецком Bild сегодня вышел материал, посвященный сборной России. Автор статьи утверждает, что футболисты российской команды применяли допинг для улучшения своего состояния.

По утверждению издания, перед выходом на поле россияне вдыхали аммиак, что должно было «иметь краткосрочный стимулирующий и фокусирующий эффект». При этом в конце материала под фотографией вдыхающего нашатырный спирт Головина утверждается, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов.

Напомним, ранее стало известно, что, несмотря на вылет от Хорватии в четвертьфинале, сборная России остается лучшей по игре в защите на ЧМ.