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Сборная России — лучшая по игре в защите на ЧМ после четвертьфинальных матчей

14:10, 09.07.2018

Сборная России по футболу удерживает первую строчку по игре в защите. После 60 проведенных матчей из 64 в активе сборной России оказалось 259 выносов, отборов и сейвов. Об этом сообщает официальный сайт мирового первенства.

Лучшей атакующей командой является сборная Бразилии с 292 проведенными атаками.

В индивидуальных зачетах полузащитник сборной России Роман Зобнин удерживает первую строчку по общему пробегу (62 км), а нападающий Денис Черышев входит в топ-3 лучших нападающих турнира.

Напомним, сборная России по футболу уступила в четвертьфинале команде Хорватии и вылетела из чемпионата мира.

СпортФутбол Татарстан
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