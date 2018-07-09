Новости бизнеса

15:48 МСК
Новости раздела
Бизнес

Минфин РФ уравнял цену на «слабую» и «крепкую» водку

15:10, 09.07.2018
Минфин РФ уравнял цену на «слабую» и «крепкую» водку
Фото: pixabay.com

Минфин РФ установил минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов включительно на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства, документ вступит в силу по истечении 45 дней со дня его официальной публикации 6 июля.

Напомним, что о предложении уравнять цену на «слабую» и «крепкую» водку стало известно в апреле этого года.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем