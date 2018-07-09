Минфин РФ уравнял цену на «слабую» и «крепкую» водку

Минфин РФ установил минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов включительно на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства, документ вступит в силу по истечении 45 дней со дня его официальной публикации 6 июля.

Напомним, что о предложении уравнять цену на «слабую» и «крепкую» водку стало известно в апреле этого года.