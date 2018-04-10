В Минфине РФ предложили уравнять цену на «слабую» и «крепкую» водку

Минфин РФ предложил рассчитывать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку для продукции крепостью более 37%. Для нее предлагается установить такую же минимальную цену, как и для классической 40-градусной — 205 рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект соответствующего приказа министерства

«Предполагается исключить возможность производителям алкогольной продукции (водки) крепостью 38% не применять минимальную цену при ее обороте», — говорится в документе.

В результате для водки крепостью свыше 37% и до 40% включительно предлагается установить МРЦ в размере 205 рублей за полулитровую бутылку.

Ранее сообщалось, что рынок «паленой» водки в России сократился в четыре раза.