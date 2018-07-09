СМИ назвали претендентов на пост полпреда в ПФО

Должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе вместо Михаила Бабича могут занять сенатор от Удмуртии Любовь Глебова и замруководителя аппарата правительства Евгений Забарчук.

«Кандидатура Глебовой предпочтительная, на нее уже подготовлен проект указа. Однако Забарчук тоже рассматривается», — цитирует источника «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что место Бабича могут занять экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев или сенатор от Удмуртии Любовь Глебова, возглавлявшая ранее Россотрудничество. Сам полпред в ПФО может стать послом РФ в Белоруссии.