Экс-глава Минсельхоза Ткачев может сменить Бабича на посту полпреда президента в ПФО

Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев может быть назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



По его словам, нынешний полпред в ПФО Михаил Бабич не будет переназначен на эту должность. Также на место Бабича рассматривается кандидатура сенатора Любови Глебовой, возглавлявшей ранее Россотрудничество.

Накануне президент России Владимир Путин назначил новых полномочных представителей в трех федеральных округах — Центральном, Северо-Кавказском и Уральском. Эксперты «Реального времени» считают, что позиции Бабича устойчивы и он должен сохранить свое место.

