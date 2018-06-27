СМИ сообщили, что Михаил Бабич может быть назначен послом в Белоруссию

Полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича могут назначить послом России в Белоруссии.

«Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белоруссию», — цитирует источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что место Бабича могут занять экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев или сенатор от Удмуртии Любовь Глебова, возглавлявшая ранее Россотрудничество.