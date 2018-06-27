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СМИ сообщили, что Михаил Бабич может быть назначен послом в Белоруссию

19:30, 27.06.2018
СМИ сообщили, что Михаил Бабич может быть назначен послом в Белоруссию
Фото: kremlin.ru

Полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича могут назначить послом России в Белоруссии.

«Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белоруссию», — цитирует источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что место Бабича могут занять экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев или сенатор от Удмуртии Любовь Глебова, возглавлявшая ранее Россотрудничество.

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