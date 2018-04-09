АСВ: на выплаты кредиторам уфимского «АФ Банка» направлено 2,4 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в отношении ОАО «АФ Банк» (Уфа). На погашение требований кредиторов было направлено 2,41 млрд рублей.

«Конкурсным управляющим продолжаются расчеты с кредиторами первой очереди», — говорится в сообщении ведомства.

По данным АСВ, с декабря 2017 года нового имущества банка не выявлено. При этом агентство проводит торги по продаже части имущества банка.

На 1 марта АСВ подало иски на 2,8 млрд рублей. Из них удовлетворены иски на 1,47 млрд рублей. По удовлетворенным искам возбуждены исполнительные производства на 782,3 млн рублей. Приставы уже завершили ряд производств, признав невозможным взыскать 164,9 млн рублей.

Также АСВ оспорило сделки банка на 1,41 млрд рублей. Однако конкурсному управляющему банка отказано в удовлетворении ряда исков на 1,31 млрд рублей.

Отмечается, что в результате судебной работы в конкурсную массу поступило только 199 млн рублей.

Напомним, что в ближайшие три месяца АСВ планирует потратить на процесс банкротства «АФ Банка» 28 млн рублей.

Также агентство снизило стоимость главного офиса банка в Уфе до 82 млн рублей.