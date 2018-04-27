АСВ сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами уфимского «АФ Банка»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами уфимского «АФ Банка». Он продлен до 27 июля.
«Агентство сообщает, что срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди Банка […], а также по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), […], а также по прочим обязательствам в размере 64,26% суммы неудовлетворенных требований продлен по 27 июля 2018 года», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что АСВ выручило более 150 млн рублей от продажи имущества «АФ Банка».
Ранее ведомство сообщало, что на выплаты кредиторам направлено 2,41 млрд рублей.
Справка
«АФ Банк» был образован 30 октября 1990 года как коммерческий банк «Информсвязь». Позже кредитная организация вошла в структуру «Альфа-Банка». Однако в октябре 2006 года казахстанское АО «Астана-Финанс» выкупило банк. В 2007 году он получил название «АФ Банк».
На начало марта 2014 года вклады населения в банке оценивались в 4,1 млрд рублей. Однако в апреле того же года ЦБ отозвал у банка лицензию. Ликвидация кредитной организации ведется до сих пор.
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