АСВ сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами уфимского «АФ Банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами уфимского «АФ Банка». Он продлен до 27 июля.

«Агентство сообщает, что срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди Банка […], а также по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), […], а также по прочим обязательствам в размере 64,26% суммы неудовлетворенных требований продлен по 27 июля 2018 года», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, что АСВ выручило более 150 млн рублей от продажи имущества «АФ Банка».

Ранее ведомство сообщало, что на выплаты кредиторам направлено 2,41 млрд рублей.