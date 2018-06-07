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Арбитраж Башкирии признал банкротом «Уралкапиталбанк»

12:04, 07.06.2018
Арбитраж Башкирии признал банкротом «Уралкапиталбанк»
Фото: google.co.in/maps/скриншот

Сегодня Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимский «Уралкапиталбанк». Принято решение начать конкурсное производство.

Решение суда пока не опубликовано, пишет «Коммерсант».

Напомним, что накануне Арбитражный суд Москвы не поддержал требования уфимского «Уралкапиталбанка» признать недействительным решение Центробанка об отзыве лицензии у кредитной организации.

Лицензию регулятор отозвал у банка в феврале этого года. В январе стало известно, что башкирский предприниматель Дамир Камилов консолидировал более 91% «Уралкапиталбанка».

ЭкономикаБанки Башкортостан
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