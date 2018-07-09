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«Уфа» снова обосновалась в Австрии

10:14, 09.07.2018

Футбольный клуб «Уфа» возобновляет подготовку к новому сезону, бакирская команда отправилась на заключительный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в австрийском Майрхофене с 9 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

На заключительном УТС подопечные Сергея Томарова проведут четыре контрольных матча, которые состоятся — 12, 13, 17 и 20 июля.

По окончании австрийского сбора «горожане» вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к домашнему матчу Лиги Европы, который состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник».

Предыдущий сбор «Уфа» также провела в Австрии, где сыграла четыре товарищеских матча, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и проиграв два поединка.

СпортФутбол Башкортостан
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