«Уфа» снова обосновалась в Австрии

Футбольный клуб «Уфа» возобновляет подготовку к новому сезону, бакирская команда отправилась на заключительный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в австрийском Майрхофене с 9 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.



На заключительном УТС подопечные Сергея Томарова проведут четыре контрольных матча, которые состоятся — 12, 13, 17 и 20 июля.



По окончании австрийского сбора «горожане» вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к домашнему матчу Лиги Европы, который состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник».

Предыдущий сбор «Уфа» также провела в Австрии, где сыграла четыре товарищеских матча, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и проиграв два поединка.

