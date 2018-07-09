«Тимер банк» пытается обанкротить АО «Ак Барс основа»

Санируемое ПАО «Тимер банк» подало иск в Арбитражный суд РТ о признании банкротом АО «Ак Барс основа». Причиной иска стал несвоевременный возврат кредита.

Отмечается, что, по данным ЕГРЮЛ, ответчик АО «Ак Барс Основа» создано 8 октября 2012 года, а с 15 июня 2018 года находится в стадии ликвидации по решению собственников. При этом 100% акций компании принадлежали Министерству земельных и имущественных отношений РТ, передает ИА Regnum.

«Тимер банк» ранее уже взыскал с АО 364,7 тыс. рублей процентов по кредиту, 2,6 млн рублей неустойки за просрочку оплаты долга, 473,2 тыс. рублей неустойки за просрочку оплаты процентов. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Напомним, «Тимер Банк» утвердил убыток в 3,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Такое решение было принято на общем собрании акционеров банка.