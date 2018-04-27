Суд снял арест с 20,4% акций банка «АК БАРС» по делу «Татфондбанка»

Верховный суд Татарстана отменил постановление об аресте 20,4% акций банка «АК БАРС», принадлежащих АНО «Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана».

Арест был наложен на акции 28 марта Приволжским районным судом по ходатайству следствия в рамках уголовного дела, возбужденного после краха «Татфондбанка», на время расследования — до 16 мая 2018, сообщает «Интерфакс».

Напомним, уже на следующий день после заседания, 29 марта, стало известно, что ГЖФ РТ будет обжаловать решение суда сразу после получения судебного решения. Отмечалось, что цена вопроса — 5 580 квартир.