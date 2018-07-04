«Татфондбанк» подал иск к Госжилфонду РТ на 1,2 млрд рублей

ПАО «Татфондбанк» подал в Арбитражный суд РТ иск к некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

Сумма требований составила 1,2 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел. Суть требований банка к ГЖФ не раскрывается.

Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал 20,4% акций банка «Ак Барс», принадлежащих Госжилфонду РТ, по делу о махинациях в «Татфондбанке». Позже суд снял арест с этих акций.