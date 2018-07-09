Седан назван самым популярным типом кузова автомобиля в России

В России около 45% автомобилей имеют тип кузова «седан». Такую цифру назвали эксперты аналитического агенства «Автостат».

Общее количество седанов в России составляет 18,9 млн единиц, что равняется 44,6% от общего числа авто в стране. Второе место в этом рейтинге занимают универсалы. Их в России насчитывается 12,7 млн экземпляров. Автомобили с таким типом кузова занимают 30% российского автопарка.

Хэтчбеки составляют 20% всех легковых автомобилей в стране, что эквивалентно 8,4 млн штук, сообщили в «Автостате».

В целом на долю трех перечисленных типов кузова приходится около 95% имеющихся в России машин. На 1 января 2018 года, объем российского автопарка равен 42,4 млн легковых автомобилей.

Отметим также, что в России 61% автопарка составляют машины местного производства.