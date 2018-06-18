В России 61% автопарка составили машины местного производства

В России из 42 млн легковых автомобилей 61% собран на территории нашей страны. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Из них 16,5 млн авто — это автомобили отечественных марок, а 9,3 млн авто — иномарки российской сборки.

Шестую часть (16,1%) парка составляют автомобили из Японии (6,8 млн машин). Далее следуют Германия (8,2% парка), Южная Корея (2,7%), Великобритания (2,5%). Более чем по 700 тысяч поступило в Россию из Узбекистана и Франции.

Кроме того, в России имеются автомобили украинского, американского и чешского производства. Их доля в парке составляет не менее 1%, сказано в исследовании.

Ранее сообщалось, что в России за последние 10 лет количество легковых автомобилей выросло на 50%.