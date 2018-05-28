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Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых беспроблемных автомобилей

03:34, 28.05.2018
Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Фото: ru.wikipedia.org / Ramin Siadati

Рейтинг самых надежных автомобилей возглавил Hyundai Accent ( в России автомобиль носит название Solaris). Об этом говорится в исследовании американской фирмы iSeeCars.com.

Вторую позицию занял кроссовер Chevrolet Equinox. В тройку лидеров также вошла Toyota Corollа. Четвертое и пятое место заняли Honda Civic и Honda — CR-V соответственно.

В топ-10 рейтинга самых беспроблемных автомобилей также вошли Honda Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.

При составлении списка эксперты учитывали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены «сомнительных» деталей.

Отметим, что, по данным «Автостата», Hyundai Solaris входит в тройку самых распространенных иномарок в России.

АналитикаПромышленностьМашиностроение
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