Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых беспроблемных автомобилей

Рейтинг самых надежных автомобилей возглавил Hyundai Accent ( в России автомобиль носит название Solaris). Об этом говорится в исследовании американской фирмы iSeeCars.com.



Вторую позицию занял кроссовер Chevrolet Equinox. В тройку лидеров также вошла Toyota Corollа. Четвертое и пятое место заняли Honda Civic и Honda — CR-V соответственно.



В топ-10 рейтинга самых беспроблемных автомобилей также вошли Honda Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.

При составлении списка эксперты учитывали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены «сомнительных» деталей.



Отметим, что, по данным «Автостата», Hyundai Solaris входит в тройку самых распространенных иномарок в России.