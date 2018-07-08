МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде, грозах и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном дожде, грозах и граде с 18 часов 8 июля до 21 часа 9 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами по региону ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 17-22 м/с (в Казани 15-20 м/с). Локально возможен сильный дождь и град. Ночью и утром в некоторых районах РТ ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. В большинстве районов дождь. На некоторой части республики возможна гроза, днем также ожидается сильный дождь и град. Максимальная температура воздуха днем составит от +24°С до +29°С.