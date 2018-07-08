В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +29°С

Сегодня, 8 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. В большинстве районов дождь. На некоторой территории республики возможна гроза, днем локально сильный дождь и град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный, местами кратковременные усиления до 17—22 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +12°С до +17°С градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +24°С до +28°С.



Накануне МЧС предупреждало жителей Татарстана о сильном дожде с грозой и градом.