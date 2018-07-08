Экс-советник Абдулатипова подозревается в мошенничестве — МВД
МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ООО «МуромЭнергоМаш» (МЭМ), одного из крупнейших производителей опор ЛЭП. Менеджмент предприятия подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
В деле фигурирует экс-гендиректор Эраст Матаев, занимавший пост советника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно материалам расследования, в апреле 2017 года Матаев заключил договор со стройкомпанией ООО «АКстрой» и обязался изготовить и передать покупателю металлические конструкции на 212 млн рублей. Безналичными переводами на основании платежных поручений «АКстрой» успело перечислить МЭМ 165 млн рублей. Но покупателю поставили продукцию только на 126 млн рублей.
В полиции считают, что «руководство компании ООО «МуромЭнергоМаш» умышленно разработало преступный план мошеннических действий», в соответствии с которым неустановленные лица из числа руководства МЭМ причинили «АКстрой» материальный ущерб на сумму около 30 млн рублей.
Ранее СМИ сообщили о задержании сотрудниками ФСБ Раджаба Абдулатипова — брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Последний информацию опроверг.
Справка
Матаев был помощником Абдулатипова в конце 1990-х годов, когда тот возглавлял Министерство национальной политики России. С мая 2015 года Матаев стал советником Абдулатипова, за два года до этого возглавившего Дагестан.
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