Экс-советник Абдулатипова подозревается в мошенничестве — МВД

МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ООО «МуромЭнергоМаш» (МЭМ), одного из крупнейших производителей опор ЛЭП. Менеджмент предприятия подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.



В деле фигурирует экс-гендиректор Эраст Матаев, занимавший пост советника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам расследования, в апреле 2017 года Матаев заключил договор со стройкомпанией ООО «АКстрой» и обязался изготовить и передать покупателю металлические конструкции на 212 млн рублей. Безналичными переводами на основании платежных поручений «АКстрой» успело перечислить МЭМ 165 млн рублей. Но покупателю поставили продукцию только на 126 млн рублей.

В полиции считают, что «руководство компании ООО «МуромЭнергоМаш» умышленно разработало преступный план мошеннических действий», в соответствии с которым неустановленные лица из числа руководства МЭМ причинили «АКстрой» материальный ущерб на сумму около 30 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили о задержании сотрудниками ФСБ Раджаба Абдулатипова — брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Последний информацию опроверг.