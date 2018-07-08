Американский сенатор признал неэффективными санкции против России

Санкции против России не работают. Такое мнение выразил председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон.

«Совсем не похоже, чтобы они (санкции) оказали какой-то реальный экономический эффект», — заявил он The Washington Examiner.



При этом Джонсон не считает, что следует полностью отменить санкции. По его мнению, они должны быть избирательными, в том числе и против членов правительства.



В июне Министерство финансов США расширило санкции против России. В ответ Москва ввела пошлины в размере от 25 до 40% на импорт товаров из США. Они касаются некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокна.