В Нижнем Новгороде назван самый продаваемый сувенир во время ЧМ-2018

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Самым продаваемым сувениром во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде стали меховые шапки-ушанки. Об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

По его словам, шапки-ушанки буквально смели с магазинных полок. Особую популярность этот головной убор произвел на иностранных гостей. Также среди самых продаваемых сувениров — кокошники, предметы с символикой мундиаля, в том числе магниты, кепки, значки и брелоки.

В целом, продажи сувениров по всему городу выросли в 20 раз, добавили в министерстве промышленности.

Напомним, ранее были названы самые популярные блюда у иностранцев в Самаре на ЧМ-2018.