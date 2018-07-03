Названы самые популярные блюда у иностранцев в Самаре на ЧМ-2018

Названы самые популярные кулинарные блюда у иностранцев на фан-фесте FIFA в Самаре во время ЧМ-2018.

По словам координатора по питанию и торговле Фестиваля болельщиков FIFA Алексея Софронова, особым спросом у зарубежных болельщиков пользуется русская кухня — пельмени и расстегаи.

Всего на фан-фесте находятся 40 основных точек питания. В 39 из них предлагают пиво, снеки, а также бургеры и хот-доги. Еще одна точка — это гриль-бар на 120 посадочных мест.

Для гостей VIP-трибуны доступен VIP-ресторан, рассчитанный на 130 посадочных мест. Это так называемая «зона гостеприимства», где болельщики могут в комфортных условиях посмотреть футбол и попробовать блюда.

«Зоны гостеприимства на фестивале очень востребованы, особенно среди иностранцев. Весь персонал говорит по-английски, меню переведено на английский и испанский языки. Цены практически не отличаются от площадок Фестиваля в других городах, но ассортимент намного шире», — добавил Софронов.

Напомним, во время ЧМ-2018 на фан-фесте в Самаре болельщики ежедневно теряют по 10 вещей.