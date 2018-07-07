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Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре

14:03, 07.07.2018
Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Футболистов и тренерский штаб сборной Швеции эвакуировали из отеля в центре Самары перед матчем со сборной Англии. Причиной эвакуации стала ложная тревога.

Примерно в 8.30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Отмечается, что большая часть команды в это время спала.

«Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу», — цитирует ТАСС президента Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона.

В настоящее время футболистам ничего не угрожает.

Напомним, сегодня, 7 июля, в Самаре состоится матч между командами Швеции и Англии на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу — 2018. Ранее сообщалось, что команда Англии отказалась тренироваться на «Самара Арене» перед матчем.

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