Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре

Футболистов и тренерский штаб сборной Швеции эвакуировали из отеля в центре Самары перед матчем со сборной Англии. Причиной эвакуации стала ложная тревога.



Примерно в 8.30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Отмечается, что большая часть команды в это время спала.

«Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу», — цитирует ТАСС президента Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона.

В настоящее время футболистам ничего не угрожает.



Напомним, сегодня, 7 июля, в Самаре состоится матч между командами Швеции и Англии на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу — 2018. Ранее сообщалось, что команда Англии отказалась тренироваться на «Самара Арене» перед матчем.