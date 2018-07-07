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Сборная Англии отказалась тренироваться на «Самара Арене»

09:45, 07.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Сборная Англии отказалась тренироваться на «Самара Арене»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Команда Англии отказалась тренироваться на «Самара Арене» перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018.

Причиной такого решения стала традиция английских футболистов, согласно которой нельзя тренироваться на стадионах, где будут проходить игры. Спортсмены провели тренировку в Ленинградской области в поселке Репино перед вылетом в Самару.

«Мы одна из самых молодых команд, и опыта выступления на мундиалях у игроков пока немного. Но у нас много амбиций. Мы очень хотим вписать свою страницу в историю английского футбола», — приводит слова наставника английской сборной Гарета Саутгейта «Комсомольская правда – Самара».

Напомним, матч 1/4 финала пройдет 7 июля в 18.00 в Самаре. В нем сыграет Швеция, обыгравшая Швейцарию, и Англия, одолевшая Колумбию. В Самаре ждут около 9 тысяч англичан и шведов.

СпортФутбол
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