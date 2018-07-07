Аналитики предупредили об угрозе «суперскачка» цен на нефть
Снижение инвестиций в геологоразведку может вызвать дефицит на рынке сырья и привести к скачку нефтяных цен до 150 долларов за баррель.
Компании были вынуждены сосредоточиться на повышении доходности и распределении акционеров за счет капитальных затрат, направленных на поиск новых поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB).
Отмечается, что в результате объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился по сравнению с 2000 годом на 30%.
«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку в ценах, потенциально намного больше, чем 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году».
Крупнейшие мировые нефтяные компании, включая Royal Dutch Shell Plc и BP Plc, совершили крах ценообразования в 2014 году, сократив расходы, продав активы и взяв на себя долги, чтобы помочь удовлетворить инвесторов высокими дивидендами.
Напомним, что в июле стоимость нефти марки WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель. Отметим, что повышение стоимости нефти произошло, несмотря на договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия.ПромышленностьНефть
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