Аналитики предупредили об угрозе «суперскачка» цен на нефть

Снижение инвестиций в геологоразведку может вызвать дефицит на рынке сырья и привести к скачку нефтяных цен до 150 долларов за баррель.



Компании были вынуждены сосредоточиться на повышении доходности и распределении акционеров за счет капитальных затрат, направленных на поиск новых поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB).

Отмечается, что в результате объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился по сравнению с 2000 годом на 30%.

«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку в ценах, потенциально намного больше, чем 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году».

Крупнейшие мировые нефтяные компании, включая Royal Dutch Shell Plc и BP Plc, совершили крах ценообразования в 2014 году, сократив расходы, продав активы и взяв на себя долги, чтобы помочь удовлетворить инвесторов высокими дивидендами.

Напомним, что в июле стоимость нефти марки WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель. Отметим, что повышение стоимости нефти произошло, несмотря на договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия.