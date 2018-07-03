Цена нефти WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75

Стоимость нефти марки WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.



Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,46%, составив $75,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,32% — до $78,32 за баррель.

Напомним, что в конце июня цена барреля нефти сорта WTI впервые с ноября 2014 года превысила $72.

Отметим, что повышение стоимости нефти произошло, несмотря на договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия.