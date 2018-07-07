Леонов о проведении ЧМ-2018 в Казани: «Все гости столицы Татарстана остались довольны»

Казань приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу на высшем уровне, гости мероприятия остались довольны. Об этом заявил после матча между сборными Бельгии и Бразилии на «Казань Арене» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Все команды, которые побывали в нашем городе, тысячи болельщиков со всего мира и вообще все гости столицы Татарстана остались довольны тем, как их встретили в Казани. Логистика, размещение, обслуживание — все на высшем уровне», — цитирует Леонова ТАСС.



Отдельно он отметил отметил сборные Австралии, Японии и Колумбии, которые базировались в Казани на протяжении турнира. По словам Леонова, и болельщики, и команды положительно отзывались о пребывании в столице РТ.

Напомним, что 6 июля Казань попрощалась с мундиалем. В последнем матче на «Казань Арене» сборная Бельгии обыграла Бразилию со счетом 2:1.