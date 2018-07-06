Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу победила команду Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

Матч проходил в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершился со счетом 2:0 в пользу французов. Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник сборной Франции Рафаэль Варан. Во втором тайме нападающий французов Антуан Гризманн (61-я минута) забил второй гол и установил окончательный счет на табло.

Таким образом, в полуфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама встретятся с победителем пары Бразилия — Бельгия, матч между которыми состоится сегодня в Казани. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.