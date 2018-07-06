В Уфе дома усадьбы Першиных включили в реестр памятников культуры

В Уфе здания усадьбы Першиных включены в реестр памятников истории и культуры народов РФ. Речь идет о домах №117а, 117/1 и 177б по улице Коммунистической.

Приказ республиканского управления по государственной охране объектов культурного наследия подписан еще в конце мая, однако он был опубликован на портале правовой информации РБ только накануне.



Объекты «Главный дом», «Демидовская мельница», «Дворовой дом» и «Угловой дом» поставлены под госохрану, говорится в документе. Предметом охраны являются как сами объекты, так и их территория в исторических границах постройки 1890— 1910 годов.

Напомним, что в июне в историческом здании на Карла Маркса в Уфе произошел пожар. Видинеевский дом вновь напомнил о теме сохранения исторического наследия в столице Башкирии.