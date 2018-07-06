Хакеры похитили со счета «ПИР-банка» 58 млн рублей — СМИ

Хакеры совершили первую с начала года успешную атаку на банк — в ночь на 4 июля с корсчета московского «ПИР-банка» злоумышленники вывели не менее 58 млн рублей.

Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили в ЦБ и самой кредитной организации.

«Вывод части похищенных средств удалось остановить, но уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно», — сказала председатель правления ПИР-банка Ольга Колосова. Она пояснила, что деньги выводились с корсчета веерной рассылкой на пластиковые карты физических лиц в 22 банках из топ-50. Большая часть денег была обналичена уже в ночь хищения.

Из-за инцидента банк остановил работу 4 и 5 июля. Работа кредитной организации, по словам Колосовой, возобновится 6 июля.

Напомним, что Банк России обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках.