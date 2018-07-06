Путин назначил новых руководителей в трех силовых ведомствах Пермского края

В Пермском крае назначены новые руководители силовых ведомств. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Начальником ГУ МВД по Пермскому краю стал Михаил Давыдов. Ранее он был главой полиции по Оренбургской области. Руководителем СУ СКР по Пермскому краю назначен Сергей Сарапульцев, ранее возглавлявший управление в статусе исполняющего обязанности.

Прокурором Пермского края назначен Андрей Юшманов. Ранее его освободили от должности начальника управления Генпрокуратуры в ПФО. Нынешний прокурор Прикамья Вадим Антипов стал прокурором Нижегородской области.

Напомним, в конце июня Путин назначил полпредов в федеральных округах.