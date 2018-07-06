Пермский стадион «Звезда» передан региональному Центру спортивной подготовки

Городские власти передали стадион «Звезда» в безвозмездное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края.

Планируется, что на стадионе будут тренироваться игроки нового футбольного клуба «Звезда», а также женская команда «Звезда-2005» и воспитанники центра подготовки молодых футболистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к правительству региона.

Ранее на «Звезде» играл футбольный клуб «Амкар». Вместимость стадиона — 17 тысяч зрителей. Руководство команды расторгло договор безвозмездного пользования стадионом и вернуло объект в городскую собственность.

Добавим, что Центр спортивной подготовки Пермского края занимается управлением почти всех крупных спортобъектов в регионе.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.