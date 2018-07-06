Яхта пермского олигарха попала в рейтинг Forbes

Яхта, принадлежащая пермскому олигарху, экс-владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву, попала в рейтинг яхт российских миллиардеров, составленный Forbes.

67-метровое судно Anna, оцененное в 60 млн долларов, заняло 29 строчку рейтинга по длине яхт. Считается, что бизнесмен назвал яхту в честь дочери Анны. Ранее лодка был предметом разбирательства по разделу имущества между Рыболовлевым и его бывшей женой.

Стоит отметить, что самая большая яхта в рейтинге Forbes принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Ее длина составляет 162,5 м, цена — 450 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Рыболовлев вложил около 500 млн долларов в американские стартапы, связанные с медициной и биотехнологиями.

