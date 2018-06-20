Пермский миллиардер вложил 500 млн долларов в медицину США
Пермский олигарх, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вложил около 500 млн долларов в американские стартапы, связанные с медициной и биотехнологиями.
Миллиардер стал главным инвестором фонда Apple tree partners. Общий объем вложений к компанию составляет 1,5 млрд долларов, треть из которых инвестировал Рыболовлев, пишет The Bell со ссылкой на свои источники.
В «портфеле» фонда Apple tree partners находятся компании, занимающиеся разработкой лекарственных препаратов для лечения онкологии, бронхиальной астмы, лекарственной опиоидной зависимости, офтальмологических и генетических заболеваний.
Стоит отметить, что инвестиции Рыболовлева в США могут оказаться рискованными, так как, по данным Bloomberg, бизнесмен является фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США.
Напомним, Лисин обошел Мордашова в рейтинге самых богатых россиян по версии Bloomberg.
Справка
Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, миллиардер. Бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990—2000 годах, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако». Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes.
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