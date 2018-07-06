Путин и Трамп могут договориться о выводе иранских военных из Сирии — СМИ

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля могут достичь договоренности о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии. Одновременно Москва ведет переговоры на эту тему с самим Тегераном.

«Путин в принципе согласился с требованиями США и Израиля о том, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии были удержаны от границы с Израилем, заменены войсками, лояльными правительству в Дамаске», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.



Отмечается, что встреча пройдет в формате личной встречи без помощников. Кроме того, американские чиновники подчеркивают, что президент Сирии Башар Асад больше не является для США «стратегическим вопросом» в проблеме Сирия—Иран.

«Есть возможности для проведения более крупных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии и обратно в Иран, что станет значительным шагом вперед», — заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

Ранее американский лидер заявил, что во время саммита собирается поднять тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы, а также обсудить Украину и Сирию.