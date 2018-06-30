Трамп собирается поднять на встрече с Путиным тему «вмешательства РФ» в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается на встрече с российским лидером Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы.

Как передает «РИА Новости», Трамп вновь заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Украину и Сирию.

Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры смогут обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.