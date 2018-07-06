Роскомнадзор обучит школьников защите персональных данных

Роскомнадзор разработал для школьников дистанционные уроки по обучению защите персональных данных.



Ведомство подготовило презентации для двух возрастных групп детей от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет со звуком и встроенной анимацией, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что уроки можно использовать дистанционно в рамках классных часов, иных обучающих мероприятий со школьниками.

«Идея указанных обучающих уроков состоит в доступной форме донести до детей информацию, что входит в понятие «персональные данные», виды персональных данных, советы как беречь и защитить свои персональные данные и куда обратиться в случае нарушения прав субъектов персональных данных», — говорится в сообщении.

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