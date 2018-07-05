В «Яндексе» объяснили попадание в поисковую выдачу паролей и отчетов из Google Docs

Проблема с отображением содержания документов Google Docs в поисковой выдаче «Яндекса» не связана с особенностями работы поисковой системы.



В компании объяснили, что поисковая система индексирует только те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем.

«Яндекс» индексирует только открытую часть интернета: те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что накануне, 4 июля, в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com.

«Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — добавили в компании.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что «Яндекс» стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей.