Истребители РФ семь раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Истребители из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне, за неделю семь раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы России.

Всего разведку вдоль границ России в течение прошедшей недели вели более 20 иностранных летательных аппаратов, сообщает официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета «Красная звезда».

Напомним, у границ страны ранее разведку вели иностранные самолеты. К ним на перехват шесть раз поднимались российские истребители.